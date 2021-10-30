خرج مئات الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في أنحاء السودان، السبت، وفقًا لفريق CNN المتواجد على الأرض.

دعت قوى المعارضة السودانية بقيادة تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة مليونية ضد استيلاء الجيش على السلطة. فيما حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الجمعة من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

حل الجيش السوداني حكومة تقاسم السلطة وأعلن حالة الطوارئ يوم الاثنين 25 أكتوبر. وجاء استيلاء الجيش على السلطة بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في البلاد، حيث تتقاسم الجماعات العسكرية والمدنية السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.