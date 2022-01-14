شاهد لحظة تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم صاروخي

ضربت عدة صواريخ المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم السفارة الأمريكية مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وقالت السفارة الأمريكية في البيان إن "مجمع السفارة الأمريكية تعرض لهجوم مساء اليوم (الخميس) من قبل جماعات إرهابية حاولت تقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية" وأضافت السفارة "قلنا منذ فترة طويلة أن هذه الأنواع من الهجمات المقيتة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، ولكن على سيادة العراق نفسه".

من جهته قال الجيش العراقي، إن "عملاً إرهابياً جباناً" استهدف "الأبرياء من سكان المنطقة الخضراء في بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية". مضيفًا إن عدة صواريخ أطلقت من حي الدورة في جنوب بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد مكاتب حكومية عراقية والعديد من السفارات بما في ذلك السفارتان الأمريكية والبريطانية.

