أوضّح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دوافع الأردن في فتح رحلات الطيران بين عمّان ودمشق، إضافة إلى تحدث العاهل الأردني، الملك عبدالله، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار إلى أن ما يحاول الأردن فعله هو "التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة".

وأضاف الصفدي أن بلاده كانت في الجانب المتلقي لآثار تلك الأزمة، وأنه "لا يمكن الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة"، على حد تعبيره.

كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هناك حاجة "إلى العمل من أجل حل سياسي. نتفق جميعًا على عدم وجود حلول عسكرية، وقد أدت الأزمة إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن. هذا ما يحاول الأردن فعله، فتح الأفق لحل سياسي".