الثلوج دفنت خيامهم.. طائرة ترصد مأساة لاجئين سوريين في عفرين

لقي 3 أطفال سوريين مصرعهم، فيما يتعرض مئات آلاف الأشخاص "لخطر كبير" بسبب العواصف الشتوية الشديدة التي تضرب سوريا والدول المجاورة، وفقًا لمنظمة "كير" الإنسانية.

وحذرت منظمة كير في تقرير نشرته الثلاثاء من أن العواصف الشتوية الشديدة تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للنازحين السوريين، وكذلك السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لأقل مما كانت عليه خلال 40 عامًا، لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

ودمرت العواصف الشتوية 362 خيمة وأثرت على 2124 نازحاً سورياً يعيشون في مخيمات في سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تركيا.

وتوفي طفل في مخيم في قسطل مقداد في مدينة عفرين، عندما انهارت خيمة كان فيها بسبب تراكم الثلوج على سطحها. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن والدة الطفل موجودة في وحدة العناية المركزة.

كما لقي طفلان يبلغان من العمر 3 و5 سنوات مصرعهما، صباح الاثنين، في مخيم شمال حلب بسوريا، عندما اندلع حريق في خيمتهم بسبب المدفأة. وأصيبت والدة الطفلين بحروق خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب منظمة الخوذ البيضاء.

وأدى الطقس البارد الى انخفاض حاد في درجة حرارة جسم طفلين في مخيمات بلبل بسوريا. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الطفلين يتلقيان العلاج في مستشفى في عفرين بسوريا.

