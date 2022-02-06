لحظة انتشال الطفل المغربي ريان من البئر قبل إعلان وفاته

يبدو أن رجال الإنقاذ المغاربة قد استطاعوا انتشال الطفل المغربي ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات من البئر الذي حوصر بداخله لمدة أربعة أيام في شمال البلاد، وفقًا لبث مباشر لمحاولة الإنقاذ التي بثتها محطة SNRT التلفزيونية.

والطفل، الذي عُرف باسم ريان فقط، علق في البئر الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 100 قدم (30 مترًا) تحت الأرض في محافظة شفشاون، منذ يوم الثلاثاء.

وبعد وقت قصير، أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل، وأعرب الملك محمد السادس عن تعازيه لأسرة ريان.

في نهاية مأساوية لحدث تابعه الكثيرون في المنطقة العربية باهتمام عن كثب.