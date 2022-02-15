استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى مملكة البحرين.

وقال العاهل البحريني إنه يعتبر هذا اليوم "تاريخيًا"، مشيرًا إلى أن زيارة بينيت ستكون "مثمرة وناجحة، بسبب عزمه وقيادته نحو جهود مشتركة ومتكاملة لصالح الشعبين".

من جانبه، أكّد بينيت مناقشة "العديد من الطرق لبناء جسور جديدة، وأسلوبًا لمنطقة أكثر قوة واستقرارًا، وأتطلع إلى الاستمرار في هذه العلاقة الاستثنائية"، قبل أن يختتم حديثه بعبارة "إن شاء الله"، تعقيبًا على استخدام العاهل البحريني للعبارة ذاتها.