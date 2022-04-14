أوقفت القوات الإسرائيلية الطفل الفلسطيني، أحمد مناصرة، في 12 أكتوبر لعام 2015، حين كان بعمر 13 عامًا، بدعوى محاولته طعن إسرائيليين.

تحركت حينها جهات وشخصيات فلسطينية وعالمية، منادية بإطلاق سراح أحمد، لكنه أتم 20 عامًا الآن، وبعد جلسة للمحكمة مؤخرًا، قال محامي مناصرة، خالد زبارقة، إن المحكمة "أبطلت قرار لجنة الثلث الخاصة، التي قررت أن ملف أحمد مناصرة ملف إرهاب، وأعادته إلى اللجنة لتقرير ما إن كانت المخالفة التي قام بها الطفل أحمد مخالفة إرهاب أم لا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار المحامي إلى أن المحكمة "لم تعط قرارا جوهريا بشأن الإفراج المبكر، لكن أعادت الملف إلى اللجنة الخاصة. هذا قرار مرحلي جيد لكنه غير كاف".

كما أكّد "سنحاول إقناع اللجنة مرة أخرى أنه لا يجوز تنفيذ اعتبارات قانون مكافحة الإرهاب على الطفل أحمد الذي كان بعمر 13 عامًا عندما قام بالمخالفة".