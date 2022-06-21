طاردت 3 قوارب إيرانية سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في مضيق هرمز، الاثنين، حسبما قالت البحرية الأمريكية في بيان لها.

وانطلقت إحدى قوارب الهجوم السريع، التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، نحو سفينة يو إس إس سيروكو ، وهي دورية تابعة للبحرية الأمريكية، "بسرعة عالية بشكل خطير"، ولم تغير مسارها إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيرًا مسموعًا، كما قالت القيادة المركزية للقوات البحرية في البيان.

كما أتى قارب الهجوم السريع التابع للحرس الثوري الإيراني على بعد 50 ياردة من السفينة الأمريكية، مما دفع سيروكو إلى إطلاق شعلة تحذير.كانت يو إس إس سيروكو تعمل في المياه الدولية في المنطقة مع يو إس إن إس تشوكتاو كاونتي، وهي سفينة نقل سريع استكشافية.

استمرت الحادثة قرابة الساعة وانتهت عندما غادرت القوارب الإيرانية المنطقة، بينما واصلت السفن الأمريكية عبورها عبر المجرى المائي دون مشاكل أخرى.