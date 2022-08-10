وزير خارجية اليمن يبين لـCNN ما هي ضمانات الهدنة اليمنية ودور إيران

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع CNN بالعربية، أن الهدنة التي جرى تجديدها للمرة الثالثة "هشة"، وقال إن ذلك يرجع إلى "الخروقات الكبيرة" التي ترتكبها جماعة الحوثيين، لكنه اعتبرها في الوقت نفسه "فسحة أمل يجب استغلالها"، مشيرا إلى التواصل مع الأمم المتحدة حول القضايا والأولويات الرئيسية التي يمكن تحقيقها خلال هذه الفترة قبل انتهاء التمديد.

وعن الدور الإيراني في جهود السلام اليمنية، قال بن مبارك إنه "دور سلبي"، مضيفًا أن التصريحات العلنية الصادرة من إيران إيجابية لكن "ما نشهده في الواقع والتطبيق هو سلبي ومتعارض سواء من خلال التجييش الإعلامي أو بالدعم المالي للحوثيين أو بدعم السلاح". وتابع بالقول: "ما نشهده على الأرض هو أن الدعم الإيراني السلبي لم يتوقف لإشعال أو زيادة وتيرة الحرب في اليمن".