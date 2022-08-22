تحدث الباحث الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كريم سجادبور، في مقابلة لـCNN، عن إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وتأثير ذلك على دول المنطقة، وتطرق إلى المخاوف الرئيسية التي تشعر بها دول المنطقة في الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سجادبور إن "وضع غطاء على برنامج إيران النووي أمر جيد، لكنها ليست استراتيجية شاملة. وأعتقد فيما يتعلق بدول المنطقة، سيقولون إنهم ليسوا قلقين - المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ليسوا قلقين بشأن استهداف إيران لهم نوويًا. إنهم قلقون بشأن وكلاء إيران في المنطقة واستخدام إيران المتزايد والدقيق للقذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار".

وأضاف أنه "إذا تم إعادة إحياء هذا الاتفاق، فأنا لا أعتقد أنها ستؤدي بالضرورة إلى دفع البلدان المجاورة، شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، لتنشيط برامجهم النووية".

وأشار سجادبور إلى أنه يعتقد أن "القلق الحقيقي والمشروع للبلدان الإقليمية هو إطلاق العنان لإيران اقتصاديًا لمضاعفة الاعتماد على جميع الوكلاء والصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار التي يستخدمونها بشكل يومي".