توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى صحة التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا، اللتان تقودان مجموعة أوبك بلس، لرفع أسعار النفط. في وقت كانت هناك تقارير عن ضغوط أمريكية لثني المملكة عن اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.

وقال بايدن في المقابلة إن زيارته إلى السعودية لم تكن بسبب النفط، مضيفًا "يجب علينا، وأنا في خضم عملية - عندما يعود مجلس الشيوخ والنواب - ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا".

وعند سؤاله عن نوع العواقب التي ستواجهها المملكة رد بايدن بالقول: "لن أخوض في ما سآخذه في الاعتبار وما أفكر به. لكن ستكون هناك عواقب".