لطالما كان الامتداد من البحر الأبيض المتوسط محل نزاع بين العدوين - من الناحية الفنية لا يزالان في حالة حرب.

حتى أكثر من ذلك خلال العقد الماضي، مع وجود احتياطيات غاز مربحة وسط ذلك. يوم الثلاثاء، بعد سنوات من بدء المفاوضات ووقفها، كان هناك انفراج.

اتفق لبنان وإسرائيل على حل وسط بوساطة أمريكية هو الأول من نوعه منذ عقود، حيث ستكون إسرائيل الآن قادرة على تطوير حقل نفط وغاز كاريش، ولبنان حقل قانا.

ومع تعطيل الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، كانت هناك حوافز وضغوط هائلة للتوصل إلى اتفاق والتنقيب.