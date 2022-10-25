كشفت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، ريما بنت بندر، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، أثر حياتها في واشنطن عندما كان والدها، الأمير بندر، سفيرًا هناك.

وقالت الأميرة ريما في المقابلة إن "الأشخاص الذين أحاطوا بنا والمحادثات التي استمعنا لها والأشياء التي جعلنا والدنا نشارك فيها، في ذلك الوقت لم أقدّر حقًا أنني أشاهد التاريخ يحدث، وهذا مهم عندما تتعامل مع العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة، إذا لم تضعها في السياق مع التاريخ فلن تفهم سبب أهمية أن نبقى أقوياء وثابتين وهادئين في هذه الشراكة التي دامت 80 عامًا"، على حد تعبيرها، مؤكدة أن "السنوات الثمانين القادمة قد تكون رائعة إذا سمحنا لها بذلك".

وأشارت الأميرة إلي أن "هناك أمورًا في رؤية 2030 التي أشعر أن العالم لا يراها"، مضيفة: "نحن أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لكن المملكة تعيد هيكلة نفسها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة. وضعنا مليارات الدولارات من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، الشمسية والرياح، كل ما يمكنك تخيله نراهن عليه".

وتابعت قائلة: "لماذا يا بيكي؟ لأن للسعودية مبادرة في رؤية 2030 تسمى مبادرة السعودية الخضراء، والتي تعتبر هديتنا للجيل القادم، ليس في بلادنا فقط وإنما في العالم. ونقوم بذلك بالتوازن مع سوق النفط. لأنه لا يمكنك السير مبتعدًا عن الأول إلى أن يكون الآخر جاهزًا".