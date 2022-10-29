قائد الحرس الثوري الإيراني محذرًا المحتجين: اليوم هو آخر أيام الشغب

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المحتجين في إيران من النزول إلى الشوارع، وقال إن اليوم (السبت) هو آخر أيام الشغب، على حد وصفه. ويأتي التحذير بعد أيام من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أنحاء البلاد، حيث تشهد مدينة مهاباد الكردية في محافظة أذربيجان الغربية اضطرابات ومشاهد من الفوضى منذ الأربعاء بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بحسب جماعات حقوق الإنسان. وفي مدينة زاهدن الشرقية واجهت قوات الأمن المحتجين بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار بعد صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، وفقًا لجماعة "1500 تسفير" الناشطة.