توقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إلقاء كلمة له فجأة عندما أدرك أنه يقرأ الخطاب الخطأ في قمة المناخ في مصر.

فور إدراكه، قال غوتيريش للجمهور "أعتقد أنه تم إعطائي الخطاب الخطأ"، ما أثار الضحك بين الحضور.

وتابع غوتيريش بالقول: "سأتحدث إلى مجموعة من الشباب لاحقًا وكان هناك التباس قليلًا. أعتذر".

التقى غوتيريش بعدها مجموعة من ناشطي المناخ الشباب وقال إن العالم "يدين لهم كثيرًا".

وفي بداية المؤتمر، قال غوتيريش إن العالم يخسر "القتال من أجل حياته" ضد التغير المناخي، حيث أشار إلى أن العالم "في طريق سريع إلى جحيم مناخي مع استمرار بقاء أقدامنا على دواسة التسارع"، على حد تعبيره.