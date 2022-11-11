عبارة قالها بايدن أثارت ضحك السيسي.. ما هي؟

أثارت عبارة قالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضحك نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، أثناء اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة المناخ (كوب 27) المقامة في شرم الشيخ بمصر.

ففور انتهاء المترجم من نقل ما قاله الرئيس المصري إلى بايدن، توجه الأخير إلى السيسي قائلًا "يمكنني الاستماع إليك لوقت أكثر".

العبارة أثارت ضحك الرئيس المصري، الذي رد بالقول "أقدّر ذلك"، قبل أن يرد بايدن بالقول "لا، أنا جاد"، ليأتي رد السيسي بعدها بالقول "أقدّر ذلك. شكرًا".

كما أشار بايدن في كلمته إلى مصر بـ"أم الدنيا"، مؤكدًا أن هذا اللقب يتناسب مع استضافة البلاد لقمة المناخ، قائلًا: "أولًا، شكرًا لاستضافتكم كوب27 (قمة المناخ). كانت مصر تسمى منذ زمن طويل بـ"أم الدنيا"، لذا يبدو أن الأمر مناسب أن تستضيفوا هذه الجهد المتعلق بالمناخ. وشكرًا لتذكيرنا بمدى إلحاح هذه الأزمة، إنها أزمة ملحّة وعلينا جميعًا أن نفعل المزيد".