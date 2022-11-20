نشر الجيش التركي لقطات مصورة تظهر غارات جوية نفذتها طائرات حربية على أهداف في مناطق شمال العراق وسوريا.

قالت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 30 شخصًا قُتلوا إثر سلسلة ضربات جوية شنها الجيش التركي في شمال سوريا يوم الأحد.

وقالت قوات "قسد" إن من بين القتلى 15 من قوات النظام السوري ومقاتل واحد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها ستنتقم بقولها: "هذه الهجمات لن تبقى دون رد، وسنرد بفعالية وكفاءة في الزمان والمكان المناسبين".

اعترف النظام السوري في بيان بمقتل عدد من جنوده في الضربات الجوية التركية. واستشهد عدد من عناصر الجيش التركي فجر اليوم الاحد في هجوم تركي على الاراضي السورية بريف حلب الشمالي وريف الحسكة.