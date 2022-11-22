في إيران، تقدر جماعات حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 326 شخصًا واعتقال ما يقرب من 14000 مع استمرار الاحتجاجات التي أشعلها موت مهسا أميني، والتي تقودها النساء إلى حد كبير. من خلال مقابلات موثقة، جمعت CNN شهادات تكشف نمطًا مرعبًا من الوحشية من قبل النظام حيث يتم استخدام العنف الجنسي والاغتصاب لقمع المتظاهرين وابتزازهم في بعض الحالات. ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على طلب CNN للتعليق على "الانتهاكات" الواردة في هذا التقرير. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع الزميلة نعمة الباقر كبيرة مراسلي التحقيقات الاستقصائية الدولية في CNN.