8 علامات شائعة توحي بالعنف ضد المرأة أو سوء معاملتها.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد العالمي، تتعرض النساء لكل أنواع العنف بينها الجسدي أو الجنسي أو النفسي، في الغالب من قبل الشريك الحميم. ويتم إخفاء العنف المنزلي وسوء المعاملة في بعض الأحيان. لذا، ما هي بعض العلامات الشائعة التي توحي بالعنف وسوء المعاملة؟

شريككِ يتتبع كل ما تفعله

مراقبة مكانك ومع من أنتِ في جميع الأوقات. منعك أو تثبيط عزيمتك عن رؤية الأصدقاء أو العائلة أو الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

التحكم بوسائل التواصل الخاصة بك

إصرار شريككِ على الرد فورًا على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والمطالبة بمعرفة كلمات المرور لمواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والحسابات الأخرى.

تصرفات الشريك المسيئة بسبب الغيرة

بما في ذلك الاتهام المستمر بالخيانة، والتحكم في كيفية إنفاق المال واستخدام الأدوية أو وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات يومية نيابة عنكِ، مثل ما ترتديه أو تأكلينه.

الإهانة في المعاملة

العمل على إحباطِك من خلال إهانة مظهرك أو ذكائك أو اهتماماتك. ومحاولة إذلالك أمام الآخرين إضافة إلى تدمير ممتلكاتك أو الأشياء التي تهتمين بها.

الغضب والمزاجية

قد يلومونكِ على نوبات العنف وإلحاق الأذى الجسدي أو التهديد بممارسة الأذى ضد أفراد الأسرة.

العنف الجسدي

الأذى الجسدي، مثل الضرب، أو الضرب، أو الدفع، أو اللكم، أو الصفع، أو الركل، أو العض. استخدام السلاح أو التهديد به

العنف الجنسي

بما في ذلك الاغتصاب أو غيره من الأنشطة الجنسية القسرية. قد يفترضون بشكل غير صحيح أن الموافقة على فعل جنسي في الماضي تعني أنه يجب عليكِ المشاركة في نفس الأفعال في المستقبل.

التعرض للتهديد

قد يهددكِ الشريك المسيء بتسليمك إلى السلطات بسبب نشاط غير قانوني إذا أبلغت عن الإساءة، أو إذا قاومت.