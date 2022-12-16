الأردن.. شاهد لحظة تشييع العقيد الدلابيح وسط حزن عارم بين المشيعيين

عمان، الأردن (CNN)-- شارك الآلاف من الأردنيين، بعد ظهر الجمعة، في تشييع العقيد في الأمن العام ونائب مدير شرطة محافظة معان عبدالرزاق الدلابيح، وسط أجواء من الحزن العارم، إذ قُتل بالرصاص خلال احتجاجات شهدتها المدينة، الخميس، تطورت إلى أعمال عنف.

وشيّعت عشيرة بني حسن التي ينحدر منها المسؤول الأمني فقيدها في محافظة جرش شمال البلاد، بمشاركة العديد من زملائه في الامن العام، فيما تبادل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في زيارته لبيت العزاء الحديث مع ذوي العقيد مخاطبا إياهم بالتأكيد على أنه فقيد الوطن أيضا.

ورفضت عشيرة بني حسن استقبال أي من أفراد الحكومة أو أعضاء مجلسي النواب والأعيان، معلنة مهلة لمدة "3 أيام وثلث" (بحسب عادات القبائل) للحكومة للكشف عن هوية القاتل.