شهدت مدينة بيت لحم، اليوم السبت، بداية احتفالات الكنائس المسيحية، التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد، وأظهرت صور وفيديوهات حصلت عليها CNN، حجاجا مسيحيين يدخلون كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، وكشافة تحتفل بعيد ميلاد المسيح في شوارع المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد وصل موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، اليوم السبت، إيذانا ببدء الاحتفالات.

وكان الموكب البطريركي، انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس الشرقية، صوب مدينة بيت لحم وصولا إلى ساحة دير مار الياس، حيث تم استقباله.

وعلى صوت أجراس كنيسة المهد، تقدم البطريرك برفقة مستقبليه على بلاط كنيسة المهد، يتقدمه القساوسة والشمامسة والآباء الكهنة من معهد الإكليرية بيت جالا، حيث جرى وداعه من قبل مستقبليه ومن ثم دخل الكنيسة، واستقبله رئيس دير اللاتين، ثم ترأس قداسا خاصا استعدادا لقداس منتصف، ليل السبت، الذي سيترأسه البطريرك بيتسبالا، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتحمل رسالة الميلاد هذا العام عنوان: "روح الميلاد تجمعنا"، وأن بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما تكون إلى نعمة السلام. وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانينا، إن بيت لحم أطلقت رسالتها لكل العالم بأن روح الميلاد تجمعنا وتوحدنا، رغم كل الصعاب التي تعيشها مهد السيد المسيح.

واكتست مدينة بيت لحم، ثوبها الجديد إيذانا ببدء الاحتفالات، من خلال مظاهر الزينة التي تجلت بأبهى صورها في ساحة المهد، وشوارعها، وأحيائها المختلفة.

ومنذ ساعات صباح اليوم السبت، انتشر أفراد الشرطة على مفترقات الطرق، وعلى الشوارع الرئيسة التي ستمر منها المواكب الرسمية، وموكب البطريرك. وأعلن مدير عام الشرطة في محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي أنه تم نشر 700 ضابط وضابط صف و46 مركبة، و17 دراجة، وثلاثة ونشات، من أجل تأمين الاحتفالات، إلى جانب عناصر من القوات المساندة من الأجهزة الأمنية المختلفة.