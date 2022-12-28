يقول أحد نجوم كرة القدم الأسطوريين في إيران، علي دائي، إنه تم تغيير مسار رحلة طيران متجهة إلى دبي، كانت تقل زوجته وابنته، وإجبارها على الهبوط في جزيرة كيش في الخليج الفارسي، حيث تم إخراجهن من الرحلة من قبل السلطات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية، IRNA، في مقال تم التراجع عنه، أن زوجته وابنته مُنعتا ذلك اليوم من السفر لأن كلتاهن لم يبلغا السلطات بقرار مغادرة البلاد مسبقًا على الرغم من تلقيهن أوامر بذلك.

بينما قالت وكالة أنباء تسنيم إن "زوجته مُنعت من مغادرة البلاد بأمر من المحكمة بسبب مشاركتها المزعومة فيما وصفوه بـ"أعمال شغب"، ولا يُعتقد أنه تم القبض على الاثنتين.