أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ردا على سؤال عن آماله وتطلعاته لعام 2023 في جزء من مقابلته مع CNN، أن هناك فرصة لتجاوز مخاطر العام الجديد، موضحا أن السياسة لن تكون حلًا للمشاكل بل الاقتصاد. وقال إن "هذه قضايا يجب أن نتعامل معها، إسرائيليون، وفلسطينيون، وأردنيون. وأعتقد أن التكامل الإقليمي سيكون سر قدرتنا على كسر الحواجز، عندما أستثمر في نجاحك لأن نجاحك هو نجاحي، في نهاية المطاف يعني أنه يمكننا المضي قدمًا".

وشدد العاهل الأردني على أن دمج إسرائيل في المنطقة، أمر بالغ الأهمية، لكنه "لن يحدث ذلك ما لم يكن هناك مستقبل للفلسطينيين". وقال: "مهما فعل القادة، إذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة، فإن الشارع على الصعيد الوطني سيكون متعاطفًا مع القضية الفلسطينية"، مضيفا: "لذلك نحن بحاجة إلى البناء بدلًا من التدمير".

