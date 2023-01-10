مع مواصلة السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام بحق متظاهرين كان آخرهما بطل كاراتيه ومدرب أطفال متطوع، تلقي مراسلة CNN جمانة كرادشة الضوء ليس فقط على معاناة وحزن أهالي النشطاء بل أيضًا على كسر صمتهم والمخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ أبنائهم من الموت.

لقد خاطر والدا كرامي بالتحدث علنا في تسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي، متوسلين الدولة لإنقاذ حياة ولدهم، ولكن دون جدوى.

ويواجه كثيرون آخرون أحكام الإعدام من قبل نظام يبدو أنه يستخدم عقوبة الإعدام لسحق المعارضة.

ومن المحكومين، محمد بروغاني البالغ من العمر 19 عامًا، ومحمد قبادلو البالغ من العمر 22 عامًا، اللذان حكم عليهما بالإعدام من قبل هذا القاضي سيئ السمعة، أبو القاسم سلفاتي، الملقب بـ"قاضي الموت".

وقد قامت والدة محمد قبادلو بدعمه وهي تخاطر بكل شيء في سبيل محاولة إنقاذ ولدها من الموت.