هذا الفيديو الذي نشرته مجموعة مسلحة فلسطينية المسلحة تعتبر أول صورة لأفيرا منغيستو منذ أن اختطفته حماس في 2014 بعد عبوره إلى غزة سيرًا على الأقدام. الفيديو غير مؤرخ ويبدو أنه يظهر منغيستو جالسًا بقميص أرجواني مزرر أمام حائط أبيض، وهو يسأل أشياء مثل كم من الوقت سيبقى في الأسر وأين بلده وشعبه؟

يظهر الرجل لقرابة 11 ثانية، ولا يمكن لـCNN التحقق من صحة الفيديو أو تأكيد وقت تصويره، ومن المحتمل أن يكون منغيستو قد أدلى بتصريحه مُكرهًا.

توقيت هذا الفيديو ملحوظ أيضًا لأنه يأتي في نفس اليوم الذي تولى فيه رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجديد، هرتسي هليفي، المنصب من رئيس الأركان المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، وفي الواقع فإن هناك رسالة إلى كلا الرجلين في بداية ونهاية المقطع.

وتحدث كل من شقيق منغيستو ووالدته على التلفزيون الإسرائيلي، وقال شقيقه إنه كان متحمسًا وخائفًا في نفس الوقت، لكنه لا يستطيع أن يكون متأكدًا بنسبة 100٪ أن الرجل في الفيديو كان شقيقه. أما والدة منغيستو فقد قالت لقناة 12 الإسرائيلية إنها كانت متأكدة من أنه ابنها. وقالت عائلته والحكومة الإسرائيلية إن منغيستو مريض عقلياً.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصداقية الفيديو، قائلاً فقط في بيان "إن دولة إسرائيل تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين إلى أرض دولة إسرائيل".

بجانب منغيستو، فإن حماس تحتجز أيضًا مدنيًا إسرائيليًا آخر عبر إلى غزة، هشام السيّد، بالإضافة إلى جثتي جنديين قُتلا خلال حرب 2014 مع حماس، هدار غولدن وأورون شاؤول.