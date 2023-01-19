اشتهرت بابتسامتها الدائمة التي توزعها على المارّة في شوارع العاصمة عمّان بالأردن، فلم تمنعها مشقات مهنة الشرطة من اللحاق بحلمها وتلبية رغبتها في أن تكون رقيبة سير، حيث بدأت الملازم علا الجالودي عملها في الشرطة النسائية منذ عام 2005 حتى اليوم، متحديةً بذلك نظرة المجتمع والصورة النمطية لعمل المرأة.

وتؤمن الجالودي بالتساوي بين النساء والرجال وإمكانية قيامهم بالمهن ذاتها ما دام لديهم الرغبة والشغف، وهذه العوامل كافية برأيها لجعل المرأة مبدعة في عملها مهما بلغت صعوبته، وهذا ما تعتبره سبب نجاحها وتميزها في مهنتها التي أضافت لها الكثير من الحب والاهتمام.