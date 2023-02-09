الغضب يتصاعد في تركيا من الحكومة إثر الزلزال.. وأردوغان يعترف بـ"تقصير"

مع دخول اليوم الرابع للزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وسوريا، والذي يعتبر واحدًا من أقوى المشاهد في هذه المنطقة منذ ما يقرب من قرن، ستتحول عمليات إنقاذ الناس ببطء شديد إلى عمليات انتشال للضحايا.

الظروف ببساطة قاتمة للغاية على الأرض، فقد مضى وقت طويل، الأمر الذي يعتبر مروعًا للعديد من العائلات اليائسة التي كانت تتمنى وتصلي من أجل الأخبار السارة.

هناك شعور بالغضب والحزن الآن في تركيا، إذ يشعر الكثير من الناس أن حكومتهم قد هجرتهم وأهملتهم.

والنتيجة أن الرئيس أردوغان كان عليه أن يرد على هذه الإحباطات، معترفاً بوجود تقصير.

ورغم أن عشرات الدول عرضت المساعدة، لكنهم لا يزالون بأمس الحاجة إليها، إذ يعتبر الوقت عاملًا حاسمًا بالنسبة لهم ولسوريا، ولعل الحاجة هناك أكبر مع مواصلتهم النداء بوصول المساعدات والإغاثة إلى تلك المنطقة.