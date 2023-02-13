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حذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على هامش كلمة له في القمة العالمية للحكومات، من الانجراف مع ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من كتابات وأفكار، وذلك بعد سجال بين كتّاب سعوديين ومصريين شهدته بعض المنصات الاجتماعية والإعلامية مؤخرًا.

وقال السيسي في تعليقه إنه "لولا وقوف الأشقاء في الإمارات وفي السعودية وفي الكويت لما تمكنت مصر من النهوض مجددًا".

وأردف بالقول: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الإخوة بينا"، وتابع قائلًا: أحد الكتّاب أراد حذف كلمة "الأشقاء العرب" من القاموس العربي، وأنا أقول له إن ربنا يقول "إنما المؤمنون أخوة"، على حد تعبيره.

وأنهى السيسي تعليقه على هذه القضية بالقول: "كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط وإنما أي دولة عربية. يا رب يديم عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة، اللهم آمين".