أوضح مانيش بانت، رئيس منطقة شرق آسيا واليابان في "Schneider Electric"، التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد أمن الطاقة في ظل التحول إلى الطاقة الكهربائية.

وقال بانت إنه "عندما نتحدث عن تحول الطاقة فإن هذا مكان يوجد فيه الكثير من أمن الطاقة. الآن، علينا التحول من الطريقة القديمة المتمثلة في الوقود الأحفوري، باتجاه الطريقة الجديدة، وعلينا أن نقلل من الانبعاثات الكربونية خلال العملية".

وأشار بانت إلى أن دول الخليج "مكان لديه ما يكفي من مخزون الطاقة الشمسية.. أعتقد أن هذا الجزء من العالم - بالفرصة العالية التي يمتلكها لإنتاج غيغاواطات من الطاقة المتجددة، وخصوصًا الشمسية، بالإضافة إلى وجود أماكن تخزين، أعتقد أن لدينا حلًا هنا سيضعكم في المقدمة مقارنة بباقي الصناعة".