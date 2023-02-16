وضح الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في مقابلة لـCNN بالعربية، تداعيات العقوبات الأمريكية على كل من إيران وروسيا على دول الخليج والمنطقة، مؤكدًا أن "الحرب على العموم تعطل أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار الطاقة العالمية برمتها"، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار العالمي يجعل "التخطيط أكثر صعوبة" ويزيد من التوترات الجيوسياسية، على حد تعبيره.

وأشار ساكس إلى أن التحول من الاعتماد على النفط إلى الطاقة المستدامة والمتجددة "ليس بالأمر السهل"، مضيفًا: "هناك الكثير من الجهد بالطبع في الإمارات وفي السعودية وفي دول أخرى لتقول: ماذا يمكننا أن نفعل وكيف نستفيد على سبيل المثال من الطاقة الشمسية - وهي من الواضح مورد ضخم آخر لهذه المنطقة - وهذا هو ما يحدث بالفعل. التقنيات الجديدة، أكبر منشآت للطاقة الشمسية في العالم تقام هنا، تمويل جديد، بحث وتطوير جديد. كل شيء مثير للغاية".

وتابع ساكس بالقول: "المطلوب استثمارات ضخمة من شأنها أن تربط منطقة الخليج بأوروبا والهند والصين، سواء كان ذلك في مجال الهيدروجين أو في إلكترونات المسافات الطويلة الخضراء التي يتم نقلها عبر مسافات طويلة لنظام الطاقة المتجددة. يمكن أن يحدث هذا، لكنك بحاجة إلى التعاون من أجل ذلك. أنت بحاجة إلى الاستقرار الجيوسياسي من أجل ذلك. ليس لدينا ذلك الآن، لكننا نحتاجه".

وأكد ساكس أن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا قد تكون لها عواقب خطيرة، قائلًا: "إذا بقينا في طريق الصراع هذا فأعتقد أنه لا يمكننا المبالغة في تقدير المخاطر، لأننا لسنا فقط في صراع مستمر، نحن في صراع متصاعد". وأضاف: "نفس الشيء يحدث في شرق آسيا. نفس الشيء يحدث - بهذا الخطاب المكثف، الخطير للغاية - فيما يتعلق بتايوان على سبيل المثال. لا أريد أن تصبح تايوان أوكرانيا التالية، حيث تندلع الحرب بين قوتين، بين عملاقين".

وأنهى ساكس تعليقه بالقول: "هذا ما هو عرضة للخطر في الوقت الحالي، ليس فقط المواجهة المستمرة وفقدان جميع مكاسب التعاون، ولكن في الواقع مخاطر التصعيد الخطير للغاية".