قال عالم الفضاء المصري الأمريكي، د. عصام حجي، في مقابلة لـCNN بالعربية، إن الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية حسمت النقاش بأنه لا يمكن استخدام عملية اصطفاف الكواكب لتفسير وقوع الزلازل.

وأكّد عالم الفضاء، عند سؤاله عن أكثر المناطق تأثرًا بالزلازل في الشرق الاوسط، بأنها "منطقة الشام والحدود بين سوريا وتركيا والجزائر والمغرب وأجزاء من مصر واليمن"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بما أشيع عبر مواقع التواصل عن ارتباط بعض الظواهر الطبيعية التي حدثت مؤخرًا بزلزال تركيا وسوريا المدمر، نفى د. عصام حجي هذا الأمر، قائلًا: "لا حقيقة أبدًا للربط بين عمليات المد والجزر غير الاعتيادية التي حصلت في الفترة الماضية والزلزال في تركيا".