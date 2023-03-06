قبل أسبوعين تقريبًا، أثار الرئيس التونسي، قيس سعيد، ردود فعل عنيفة ضد المهاجرين بتصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها إن "الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء كانت مؤامرة لتغيير التركيبة العرقية لتونس".

كما ألقى سعيد باللوم على المهاجرين غير الشرعيين في ارتكاب جرائم في البلاد وأمر قوات الأمن بقمعهم.

تسببت تصريحات الرئيس التونسي في حدوث موجات من الصدمة في جميع أنحاء القارة، ووصفها الاتحاد الأفريقي بـ"العنصرية والصادمة".

ويستعد مئات الأشخاص من المهاجرين في تونس للعودة إلى بلدانهم، حيث يقولون إن الوضع لم يعد آمنًا بالنسبة لهم، بعد تصريحات الرئيس التونسي.

وتجمع متظاهرون تونسيون، الأحد، في العاصمة تونس رغم حظر التجمعات، احتجاجا على الرئيس والاعتقالات الأخيرة لقادة المعارضة.