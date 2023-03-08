ألكسندرا نجار (3 سنوات ونصف السنة) وإلياس خوري (15 سنة)، طفلان سرقهما انفجار مرفأ بيروت من أحضان عائلتيهما بلمح البرق. كانا ينبضان حياة، وضحكات، وأحلام مستقبلية.. وباتا الآن مجرد ذكرى.

وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020 بوفاة 221 شخصًا، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

والتقى موقع CNN بالعربية بوالدة ألكسندرا ترايسي عواد نجّار وووالدة إلياس ميراي خوري في مناسبة يوم المرأة العالمي بعد مضي قرابة العامين ونصف العام على تفجير مرفأ بيروت، للإضاءة على نضالهما المستمر ضمن التحركات الاحتجاجية للأهالي المطالبة بتحقيق العدالة لأولادهم الضحايا، من خلال ضمانة حسن سير التحقيقات المتصلة بضحايا تفجير مرفأ بيروت وحمايتها.