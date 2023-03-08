أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

وألقت الملكة رانيا كلمة خلال الحفل، واصفة المناسبة بأنها "غير عادية"، وأعربت عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرة إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".



وكان يجلس بجوار الملكة رانيا خلال إلقاء كلمتها: ابنتها إيمان، والأميرة منى والدة الملك عبدالله، الشابة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد.



وأعلن الديوان الملكي الأردني أن عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ترميوتس سيكون الأحد المقبل، الموافق 12 مارس/آذار 2023.



وفي يوليو/تموز عام 2022، أعلن الديوان عن خطوبة الأميرة إيمان والشاب جميل، وذكرت قناة "المملكة" الأردنية أنه شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس عام 1994، يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.