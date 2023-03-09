في مقابلة غير مسبوقة من داخل سجن "إيفين" سيئ السمعة في إيران، يخبر المواطن الأمريكي سياماك نمازي مذيعة CNN كريستيان أمانبور عن سبب حديثه بعد أكثر من 7 سنوات في السجن.

وقال سياماك إن "حقيقة أنني اخترت القيام بهذه المجازفة والظهور على CNN من داخل سجن إيفين، يجب أن يظهر هذا لكم مدى صعوبة الوضع الذي وصلت إليه في هذه النقطة".

وتابع بالقول: "لقد كنت رهينة لسبع سنوات ونصف الآن. هذه 6 أضعاف مدة أزمة الرهائن (الأمريكيين في إيران). يقال لي دائمًا إنه سيتم إنقاذي وتنهار الصفقات أو يتم إهمالي".

كما أضاف قائلًا: "بصراحة، أنا والرهينتان الأخريان بحاجة إلى أن يستمع إلينا الرئيس بايدن أخيرًا، إلى أن يستمع إلى صيحاتنا بطلب المساعدة أخيرًا وأن يعيدنا إلى الوطن".

وانتهى سياماك بالقول: "أفترض أن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، لذا فإن هذا تدبير يائس".