في مقابلة حصرية من داخل سجن "إيفين" الإيراني، أخبر المواطن الأمريكي، سياماك نمازي، مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، كيف "قضى شهورًا في زنزانة انفرادية" وكيف أن الأوضاع التي عايشها كانت "أقل المصائب".

وقال نمازي إنه "لا يوجد الكثير مما أنا قادر على الإفصاح عنه بأريحية على CNN حول هذا الأمر، لكن أعتقد أن الإجابة القصيرة هي أنهم يجعلونني أشعر دائمًا بأن إنسانيتي سلبت مني، وليس فقط حريتي".

وتابع بالقول: "أنا في العنبر العام اليوم. الوضع في العنبر العام أفضل بكثير من زاوية جهنم التي كنت فيها عندما كنت في مركز الاعتقال. إنه بعيد عن أن يكون مكانًا ممتعًا لتكون فيه، لكن كل شيء يصبح نسبيًا"، على حد تعبيره.

وأشار نمازي إلى أنه "لا يزال من الصعب للغاية أن أتحمل الحقيقة الأساسية وهي أنني حرمت العديد من حقوق السجين لأنني رهينة. لا أعرف كيف أنقل لكم ذلك. أرى مجرمين متشددين وأعضاء في داعش وأشخاصًا تاجروا بالبشر يتمتعون بحقوق أكثر مني".

كما أكد نمازي أن السجانين في مركز الاعتقال "جعلوا مهتم تتمثل في تجريدي من أي مظهر من مظاهر الكرامة الإنسانية. قضيت شهورًا محبوسًا في قفص. أمضيت شهورًا محبوسًا في خلية فردية كانت بحجم خزانة، نائمًا على الأرض، وأتناول الطعام مثل الكلب من تحت الباب. بصراحة، كانت تلك أقل مصائبي، أنا، إلى هذا اليوم.."، قبل أن يتأثر دون قدرته على إكمال حديثه لبعض الوقت.

بعدها استكمل نمازي تعليقه بالقول: "أنا آسف جدًا، هذا صعب جدًا علي. أفترض أن الجانب الإيجابي لهذا الأمر هو أنه، يومًا ما، سيحصد معالج نفسي الكثير من الأموال بسبب ذلك".