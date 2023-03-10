في عام 2016، اقتحم متظاهرون السفارة السعودية بإيران، احتجاجاً على تنفيذ السعودية حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر، فيما بات يعرف باسم "هجوم عام 2016 على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران".

تضمن الهجوم اقتحام السفارة في طهران وحرق القنصلية في مشهد، وأدى ذلك إلى قطع السعودية للعلاقات الدبلوماسية مع إيران لأكثر من 7 سنوات.

وفي 10 مارس لعام 2023، تم الإعلان عن اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.