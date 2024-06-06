تؤوي آلاف النازحين.. غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة "أونروا" في النصيرات

قُتل العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، بحسب السلطات في القطاع الفلسطيني.

ووفقًا لمسؤولي المستشفيات والصحة داخل غزة، تأكد حتى الآن مقتل 39 شخصًا على الأقل في هذه الغارات الليلية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، وفقًا لمسؤولي الصحة، حيث أصيب العشرات.

في حين قال أحد شهود العيان على الأرض لشبكة CNN إن المدرسة تعرضت لثلاث ضربات صاروخية منفصلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الغارة الجوية، التي قال إنها استهدفت مجمعا لحركة حماس يكمن داخل المدرسة.

ولدى ندى بشير مراسلة CNN المزيد.