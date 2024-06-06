بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

في الساعات الأولى من هذا الصباح، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة تابعة للأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، وهي مدرسة تابعة لوكالة "لأونروا" تم تحويلها إلى مأوى مؤقت لآلاف النازحين الفلسطينيين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "كان يستهدف ما بين 20 إلى 30 مسلحا يقول إنهم كانوا في الموقع يحتمون هناك ويخططون لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، العقيد بيتر ليرنر إنه ليس لديه علم بوقوع أي ضحايا بين المدنيين، لكن الصور التي رأيناها للجثث الخارجة من تلك الغارة، وسجلات مستشفى "شهداء الأقصى" في تلك المنطقة تشير إلى أن غالبية الأشخاص الأربعين الذين قُتلوا في هذه الغارة كانوا من النساء والأطفال، من بينهم 9 نساء و14 طفلاً، أصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات.

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