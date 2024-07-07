بعد فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان برئاسة إيران وهزيمة منافسه المحافظ سعيد جليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تتوجه الأنظار الآن الى مدى تأثير وصول بزشكيان لرئاسة إيران على سياساتها الداخلية والخارجية.

وتعهد بزشكيان بسياسة خارجية أكثر واقعية، لكن محللين يقولون إنه من غير المرجح أن يحدث تغييرات كبيرة، لأن معظم القرارات يتخذها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

المزيد من التفاصيل مع فريد بليتغن، كبير المراسلين الدوليين لدى شبكة CNN.

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