شاهد ما رصدته كاميرا CNN داخل مستشفى إماراتي عائم مخصص لعلاج جرحى غزة قبالة العريشالشرق الأوسطنشر الأحد، 07 يوليو / تموز 2024زارت مذيعة ومراسلة شبكة CNN، بيكي أندرسون، المستشفى الإماراتي العائم قبالة ساحل العريش في مصر، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من قطاع غزة، حيث يتواجد أكثر من 100 مريض من غزة يتلقون العلاج على متن تلك السفينة.قد يهمك أيضًا.. غزة.. أطفال جرحى ومرضى يغادرون القطاع بأول إجلاء طبي منذ أسابيعالأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد "انفلاتا أمنيا وحربا مختلفة"خطوة بخطوة.. كيف ستمر مساعدات غزة عبر الرصيف العائم؟قراءة المزيدإسرائيلالإماراتمصرالعريشغزةقطاع غزة