زارت مذيعة ومراسلة شبكة CNN، بيكي أندرسون، المستشفى الإماراتي العائم قبالة ساحل العريش في مصر، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من قطاع غزة، حيث يتواجد أكثر من 100 مريض من غزة يتلقون العلاج على متن تلك السفينة.

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