شاهد ما رصدته كاميرا CNN داخل مستشفى إماراتي عائم مخصص لعلاج جرحى غزة قبالة العريش

الشرق الأوسط
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شاهد ما رصدته كاميرا CNN داخل مستشفى إماراتي عائم مخصص لعلاج جرحى غزة قبالة العريش

زارت مذيعة ومراسلة شبكة CNN، بيكي أندرسون، المستشفى الإماراتي العائم قبالة ساحل العريش في مصر، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من قطاع غزة، حيث يتواجد أكثر من 100 مريض من غزة يتلقون العلاج على متن تلك السفينة.

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