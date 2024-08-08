قائمة فوربس لأقوى 100 شركة 2024.. الإمارات تتصدر بـ32 تليها السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مجلة فوربس قائمة بأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام 2024، مشيرة إلى تراجع في مبيعات هذه الشركات بنسبة 5.1%، حيث انخفضت من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023.

كما سجلت أرباحها الصافية تراجعاً بنسبة 13.5%، لتصل إلى 240.2 مليار دولار، بينما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 4.4% لتبلغ 3.6 تريليون دولار، بناءً على إغلاقات الأسواق في 26 أبريل/نيسان 2024. ورغم ذلك، زادت أصول هذه الشركات بنسبة 5.4% لتصل إلى 4.9 تريليون دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وتتربع شركات دول مجلس التعاون الخليجي على قمة القائمة، حيث تضم 92 شركة، مع تصدر الإمارات بـ32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وتشتمل القائمة هذا العام أيضاً على 14 شركة من قطر، و10 من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، بالإضافة إلى شركتين من كل من مصر والأردن وعُمان.

إليكم ترتيب أول 10 شركات عامة في الشرق الأوسط لعام 2024 وفقاً لتصنيف مجلة فوربس.



