استمع مذيع CNN، فريد زكريا، إلى رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الأسبق في السلطة الفلسطينية، ناصر القدوة، بشأن التغلب على أكبر العقبات أمام حل الدولتين.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم:

فريد زكريا: ناصر القدوة، ماذا نفعل بشأن حماس، لأن حماس، دعنا نواجه الأمر، كانت تحظى بشعبية كبيرة تاريخيًا. هناك شريحة كبيرة من الفلسطينيين ممن تعتقد أن السلطة الفلسطينية فاسدة وغير مسؤولة وربما تعاونت مع إسرائيل في مجال الأمن. لذا فإن البديل المتمثل في حماس كان يبدو جذابًا دائمًا. لقد فازوا بالانتخابات في غزة بعد ذلك وبقوا فيها نوعًا ما. ولكن حتى في الضفة الغربية، فإن أحد الأسباب التي تجعل السلطة الفلسطينية لا تريد إجراء انتخابات هو احتمال فوز حماس. ماذا تفعل بشأن حماس؟ هل يمكن أن يكون لها دور في ظل الشرعية السياسية التي تتمتع بها بين شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني؟



ناصر القدوة: فيما يتعلق بحماس. دعنا نبدأ بتقديم بديل، بديل لمستقبل أفضل، لحياة أفضل، للشعب الفلسطيني وأطفالهم، لتعليم أفضل، لوضع اقتصادي أفضل، لفرص أفضل، وما إلى ذلك. لذا فإن الأمر لا يتعلق بالاختبار، أن يتم اختبار الشعب الفلسطيني كل بضعة أسابيع أو يجب أن يتعاون بطريقة معينة. لا، ولكن الأمر يتعلق بتزويدهم بخيارات أفضل. لذا دعونا نبدأ من هنا. ثانيًا، أعتقد أنه بأي حال من الأحوال ستكون نتيجة هذه الحرب واضحة. لقد قلت مراراً وتكراراً إن هذه الحرب سوف تؤدي إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وقيادة فلسطينية جديدة، وحماس جديدة. وما زلت أقول ذلك. أنا لا أتردد في قول ذلك، نحن بحاجة إلى نوع مختلف من الوضع في غزة. الآن، ما نقترحه هنا هو تشكيل هيئة حكومية تتألف من مفوضين، هيئة انتقالية تتألف من مفوضين في غزة مع وجود نوع من الارتباط العضوي بين هذا المجلس والسلطة الفلسطينية لضمان سلامة الأراضي ووحدة الشعب والأرض. ولكن ينبغي تشكيل هذه الهيئة على ضوء التشاور مع كل فصيل دون مشاركة مباشرة من أي فصيل، لأن هذا لا ينبغي أن يكون مكاناً للتمثيل السياسي. يجب أن يكون هذا مكاناً لأشخاص جيدين قادرين على القيام بالمهمة ويحظون بثقة شعبهم، كما يحظون بثقة المجتمع الدولي، ومجتمع المانحين، وهم قادرون على الوفاء بهذه المهمة والبدء في إعادة بناء غزة، وهي مهمة ضخمة وصعبة للغاية، ولكن لا بد من القيام بها على أية حال.



فريد زكريا: هل تعتقد أن خطتكما تعتمد على تغيير الحكومة في إسرائيل؟ بعبارة أخرى، هل هناك أي فرصة لأن يسعى (بيبي) نتنياهو إلى تحقيق هذا الهدف؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتقد أنه من الممكن أن يأتي رئيس وزراء يميني آخر؟ لأنني أعتقد أن هذا هو ما ينتظرنا. نفتالي بينيت أو أفيغدور ليبرمان، هل سيوافقان على هذه الخطة؟ أم أنك بحاجة إلى تحول سياسي في إسرائيل حيث تحصل بطريقة ما على معتدل يصبح رئيسًا للوزراء؟



إيهود أولمرت: سأخبرك يا فريد. كما تعلم، كنت أعتقد دائمًا وقبل أن أصبح رئيسًا للوزراء، عندما كنت رئيسًا للوزراء، عندما عملت مع رؤساء وزراء آخرين وراقبت قادتهم، أن المقياس النهائي للقيادة العظيمة هو القدرة عندما يحين الوقت للقيام بعكس كل ما وعدت به على الإطلاق، لأن هذا هو ما يجب القيام به الآن. هذا ما فعله مناحیم بيغين عندما انسحب بالكامل من سيناء. هذا ما فعله أرئيل شارون عندما انسحب بالكامل من غزة. هذا ليس ما سيفعله نتنياهو لأنه ليس زعيماً عظيماً، فهو ليس تشرشل وليس روزفلت وليس حتى تشامبرلين. وأخشى أن أياً من المتنافسين المحتملين في دولة إسرائيل حالياً غير قادر على اتخاذ هذا القرار، لأن أياً من هؤلاء الأشخاص في مناصب مختلفة ليس مستعداً للقيام بذلك، وهو ما يبدو غير شعبي في الوقت الحالي، ولكنه السبيل الوحيد الممكن لهم لتغيير الحياة.



فريد زكريا: إذًا كيف سيحدث هذا الأمر؟



إيهود أولمرت: الرأي العام، والافتقار إلى الحل، والخوف من استمرار المواجهات والعنف والإرهاب، وما يريده بعض شركاء نتنياهو كثيراً، مثل بن غفير وسموتريش، سوف يؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة، والتي أعتقد أنها ستجري في وقت أقرب مما يعتقد معظم الناس. ربما في بداية عام 2025. سيؤدي هذا إلى إنشاء حكومة جديدة. وعندما يتم تشكيل حكومة جديدة، فإن القيادة التي ستفهم ستتولى زمام الأمور.



فريد زكريا: هل تريد الترشح؟



إيهود أولمرت: أريد قيادة جديدة في دولة إسرائيل وسنرى ما سيحدث. لن أتحدث عن خططي الشخصية قبل أن أعرف أن هناك انتخابات، لأسباب يمكنك فهمها.

