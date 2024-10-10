موانئ أبوظبي تقود التحوّل لعصر ما بعد النفط في دولة الإمارات

يسعى توسيع الموانئ في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى تعزيز الخدمات اللوجستية والسياحة على مستوى الدولة.

يُعدّ ميناء خليفة في أبوظبي أحد أسرع الموانئ نموًا في العالم، حيث يربط طرق التجارة الرئيسية عبر آسيا، وإفريقيا، وأوروبا. ووفقًا للرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في "مجموعة موانئ أبوظبي"، عبدالله الهاملي، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في الخطة الأكبر للإمارة لتنويع اقتصادها ودفع النمو المستقبلي.

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