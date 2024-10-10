انضم السفير اللبناني في المملكة المتحدة، رامي مرتضى، إلى مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، في مقابلة تطرقت إلى التوتر المتصاعد في المنطقة والحرب بين إسرائيل وحزب الله.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل تعتقد الآن أن لديكم فرصة لإجراء انتخابات أخرى وانتخاب رئيس فعليًا، وهو ما منعه حزب الله. هل تعتقد أن لديكم فرصة لفرض السيادة أو القوة أو سلطة جيشكم الوطني أم لا؟



رامي مرتضى: هذه ديناميكية لبنانية داخلية ولا توجد طريقة يمكن للإسرائيليين من خلالها أن يحركوا هذه الديناميكيات. لكن من أجل مصلحة البلاد، أنا أعلم كلبناني أنني أريد لبلدي أن يتصدى لتحدياته المزمنة، ولكن هذا مختلف تمامًا عن الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل ضد لبنان. في الواقع، سوف تؤدي إلى الاتجاه المعاكس. سوف تعمل على ترسيخ حزب الله. وسوف تزيد من الإحباط بين السكان وسوف تلعب لصالح ما كان حزب الله يقوله منذ 40 عامًا، بأن إسرائيل تفهم فقط لغة القوة.



كريستيان أمانبور: من ناحية أخرى، تتذكر أن نصر الله - الذي اغتيل - قال للبنانيين، اعتذر بعد عام 2006 قائلاً: لو كنت أعلم ماذا كان ليحدث لو أننا، كما تعلم، عندما اختطفنا هؤلاء إلى إسرائيل، أعتقد أنه كان اختطافًا. في كل الأحوال، لقد أشعلوا تلك الحرب. قال: لم أكن لأفعل ذلك، واعتذر لأنه خلق هذا الدمار.



رامي مرتضى: نعم، ولكن هل هذا يبرر الدمار؟



كريستيان أمانبور: أتساءل عما إذا كان سيعتذر عما فعله في الثامن من أكتوبر، لأنكم تعانون الآن من وطأة ذلك، وأتساءل فقط كيف ستخرجون من الأمر؟



رامي مرتضى: لكن دعينا لا ننسى سبب معاناتنا. نحن نعاني لأن لدينا غزوًا شنته إسرائيل ضد لبنان. ومرة ​​أخرى، إنه بلا معنى على الإطلاق وعبثي وغير مفيد، إلى جانب كونه وحشي وعنيف. لأن ترتيبات ما بعد الحرب موجودة بالفعل، وكانت على الطاولة منذ..



كريستيان أمانبور: لكن هل تعتقد أنها كانت ناجحة؟



رامي مرتضى: كانت ناجحة منذ عام 2006 إلى عام 2023. هناك دائمًا مجال للقيام بعمل أفضل، ولكن يتعين عليهم أيضًا احترام هذا القرار. يجب أن يكون الأمر متبادلاً، وقد قلنا إننا سنكون مستعدين لمعالجة مخاوفهم، لكنني أخشى أن الأمر لا يتعلق بسكانهم في الشمال. هذه ذريعة - كما فعلوا في غزة، وكما يفعلون في كل مكان - إنهم يستخدمون ذريعة كاذبة لإطلاق (الحرب)، وقد قالوا ذلك، قالوا إنهم يريدون تغيير هذا النموذج الاستراتيجي في المنطقة.



كريستيان أمانبور: إيران ولبنان وغزة وضفة الغربية.



رامي مرتضى: نعم، لذا فإن هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار بالنسبة للمنطقة.



كريستيان أمانبور: هل تعتقد أن هناك أي فرصة - قد لا يعجبكم الأمر - ولكن هل تعتقد أن هناك أي فرصة لأن تنهي هذه الحرب فعليًا هذه.. أياً كان ما تريدون تسميتها.. الميليشيات المسلحة أو المسلحين؟



رامي مرتضى: أخشى أنها قد تؤدي إلى نتيجة معاكسة. الطريقة التي نود نحن اللبنانيون أن نتعامل بها مع هذا الوضع غير التقليدي هي سياق لبناني شامل، ولكنكم بحاجة إلى معالجة مظالمهم. لقد بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لجعل حجتنا معهم أكثر صعوبة. عندما يخبروننا: ما الذي تنوون فعله يا حكومة لبنان مع الاحتلال في الجنوب؟ ما الذي تنوون فعله مع عمليات التحليق؟ ماذا يمكننا أن نقول لهم؟ نحن بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف حتى نتمكن من تجاوز هذا الوضع.



كريستيان أمانبور: عذرًا، عندما يخبركم من بذلك؟ من الذي يقول ما الذي تنوون فعله؟



رامي مرتضى: الميليشيات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تشيرين إليها. لذا، يجب معالجة الأمر في سياق لبناني شامل في الوقت المناسب، ولكن لا علاقة لهذا الأمر بالعدوان الإسرائيلي. فالعدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى ديناميكية معاكسة. في المستقبل، سيتعين علينا التعامل معها. ولكن هذا مجرد عرض جانبي. الإسرائيليون ماهرون في خلق تشتيت جانبي عن جوهر المشكلة. جوهر المشكلة هو الاحتلال، جوهر المشكلة هو العمل الوحشي والعنيف ضد لبنان وضد غزة، والآن لا أدري إلى أين سينتهي بهم المطاف. كنا نتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة، والآن نتحدث عن وقفين لإطلاق النار. لدينا غزة ولدينا لبنان. قد نتحدث قريبًا عن وقف ثالث لإطلاق نار. لذا، حان الوقت لعكس هذا الاتجاه. كما قلت، نحن في الحكومة اللبنانية لا نريد هذه الحرب وسنكون مستعدين للتعاون من أجل معالجة المخاوف وفقًا للقرار 1701. لدينا قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. لقد بدأنا بالفعل في التحضير لتجنيد 1500 جندي إضافي لإرسالهم إلى الجنوب، وأعتقد أن هذا مواتٍ للتوصل إلى حل مستدام. لكن الإسرائيليين اختاروا مسارًا مختلفًا، فهم يريدون الآن تغيير النموذج الاستراتيجي بأكمله والشرق الأوسط، وهذا يثير عدم الاستقرار بشكل تام.

