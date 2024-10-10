مراسل CNN على شاطئ لبناني مهجور.. شاهد ما رصده

مراسل CNN على شاطئ لبناني مهجور.. شاهد ما رصدهالشرق الأوسطنشر الخميس، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024تعرض لبنان لضربات إسرائيلية على مدى الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وفي هذا الفيديو يقدم مراسل شبكة CNN، بن ويدمان تقريره من شاطئ مهجور في مدينة صور.وأيضًا.. رأي.. سلمان الأنصاري يكتب لـCNN: لبنان أمام مفترق طرق تاريخي.. والمخرج الوحيد الابتعاد عن إيرانرامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمالقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب الله