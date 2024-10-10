مراسل CNN على شاطئ لبناني مهجور.. شاهد ما رصده

تعرض لبنان لضربات إسرائيلية على مدى الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وفي هذا الفيديو يقدم مراسل شبكة CNN، بن ويدمان تقريره من شاطئ مهجور في مدينة صور.

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