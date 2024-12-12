مكان بشار الأسد في روسيا.. إليك ما نعرفه مع تزايد الغموض

علاقة متقاربة بين زعيمين يتغذيان على بعضهما البعض، فبينما أبقى الرئيس الروسي الدكتاتور السوري بشار الأسد في السلطة، أصبح فلاديمير بوتين أحد أقوى اللاعبين في الشرق الأوسط.

وبينما قال الأسد "نحن الآن لا نفرق بين الدم الروسي والدم السوري" في عام 2017، منح بوتين الآن الديكتاتور المخلوع اللجوء في موسكو.

لكن علاقتهما انتهت، كما قال الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط، رسلان سليمانوف، والذي أكد أن "روسيا لم تعد مهتمة بالسيد الأسد. أنا متأكد من أن الكرملين سيخفي السيد الأسد، لأن روسيا تريد بناء روابط مع الحكومة الجديدة في سوريا".

يرفض الكرملين فعلًا التعليق على مكان تواجد الأسد بالضبط، ولكن في تحقيق أُجري عام 2019، زعمت مجموعة مكافحة الفساد العالمية أن أفراد عائلة الأسد اشتروا ما لا يقل عن 19 شقة في ناطحات سحاب بمنطقة مدينة موسكو.

مدينة موسكو تشبه إلى حد ما الحي المالي في العاصمة الروسية، لكن ناطحات السحاب هذه لا توفر مساحات مكتبية للشركات الكبرى فحسب، بل توجد بها أيضًا مبانٍ سكنية تتضمن شقق فاخرة للغاية.

وكانت عائلة الأسد مرتبطة بالعاصمة الروسية لسنوات. فالابن الأكبر للديكتاتور، حافظ بشار الأسد، يدرس في جامعة موسكو الحكومية.

وجدنا أطروحته من تلك الجامعة حول موضوع الرياضيات والفيزياء على الإنترنت. كما أن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي الروسية تبين أن الأطروحة تمت مناقشتها منذ أقل من أسبوعين، في 29 نوفمبر.

في نفس اليوم، سيطرت المعارضة على حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، مما يشير إلى نهاية نظام الأسد الخاطفة وربما نهاية دور روسيا كقوة مهيمنة في سوريا والشرق الأوسط.

يقول الكرملين اليوم لهم إن الحرب في أوكرانيا هي ما يهم حقًا.

"إن العملية العسكرية الخاصة تشكل أولوية مطلقة لبلدنا"، كما قال المتحدث باسم الكرملين، "أما بالنسبة لروسيا والشرق الأوسط، فإن روسيا تحافظ على محدثات مع كل البلدان في المنطقة، وننوي الاستمرار في القيام بذلك".