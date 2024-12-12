أثناء البحث في سجن سري في رحم إرث التعذيب الذي ارتكبه نظام الأسد، بحثاً عن الصحافي الأميركي أوستن تايس، توصلت كلاريسا وارد من شبكة CNN إلى اكتشاف مذهل عندما كشف أحد مقاتلي المتمردين عن سجين مختبئ لا يزال يجهل خبر الإطاحة بالأسد.

حيث فر خاطفوه أثناء سقوط دمشق، تاركينه بلا طعام أو ماء لـ4 أيام على الأقل.

كانت الصدمة والخوف ظاهرين على وجه المعتقل، والذي قال إنه من مدينة حمص، وأنه كان في الزنزانة منذ ثلاثة أشهر، وأن ضباطًا من أجهزة المخابرات المرهوبة أخذوه من منزله وبدأوا في استجوابه بشأن هاتفه.

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