تناقش مذيعة CNN، روزماري تشيرش، آخر التطورات في سوريا ومزاعم عدم توجه قوات الجيش الإسرائيلي نحو دمشق في مقابلة مع المحلل السياسي في CNN والعقيد المتقاعد من القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

روزماري تشيرش: ينضم إلي الآن العقيد سيدريك لايتون، محلل عسكري في CNN وعقيد متقاعد من القوات الجوية الأمريكية. يسعدني أن أستضيفك معنا.



سيدريك لايتون: شكرًا جزيلاً لك، روزماري. من الرائع دائمًا أن أكون معك.



روزماري تشيرش: يسعدني أن أستضيفك. إذًا، منذ سقوط نظام بشار الأسد، شنت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل مئات الضربات على أهداف عسكرية في محاولة لمنع المنظمات الإرهابية من تحقيق مكاسب. لكن إسرائيل تجاوزت مجرد الاستيلاء على المنطقة منزوعة السلاح بالقرب من مرتفعات الجولان، وانتقلت إلى سوريا، والآن تتهم جامعة الدول العربية إسرائيل بتنفيذ عملية استيلاء على الأراضي. ما الذي يجري عسكرياً داخل سوريا؟



سيدريك لايتون: حسناً، إنه وضع معقد للغاية، روزماري، وأحد جوانبه هو بالضبط ذلك التوغل الإسرائيلي الذي تشكو منه جامعة الدول العربية. أحد الأشياء التي قام بها الإسرائيليون، كما ذكرت، هو التحرك إلى ما وراء خط وقف إطلاق النار الذي كان قائماً منذ عام 1974 بين إسرائيل وسوريا. هذه هي المرة الأولى منذ حرب عام 1973 التي تتقدم فيها إسرائيل إلى موقع قرب دمشق. الآن تنكر إسرائيل أنها تتحرك نحو دمشق، ومن وجهة نظر عسكرية، سيكون من الحماقة في رأيي أن يفعل الإسرائيليون ذلك، ولكنهم استولوا على معدات سورية. لقد دخلوا إلى مناطق احتلها الجيش السوري قبل أن يتم التخلي عن العديد من مواقع الجيش السوري. وبالتالي، استولى الإسرائيليون على تلك المناطق، كما يقولون، لمنع الجماعات الإرهابية من احتلالها وتهديد الجزء الشمالي من إسرائيل ومواقعهم الاستيطانية في منطقة مرتفعات الجولان كما هو واضح. إذًا، هذا جزء من المعادلة في سوريا. الأجزاء الأخرى، بالطبع، تشمل القتال في المناطق الشمالية، كردستان، قوات سوريا الديمقراطية، القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، القوات الكردية هناك، تقاتل مع الجيش الوطني السوري، وهو الجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا. لذا فإن هذا هو المكان الذي تتباعد فيه المصالح التركية والأمريكية بالفعل. وفي جوهر الأمر، هذه هي بعض الأمور التي تجري، بالإضافة إلى وجود حركة في أماكن مثل دير الزور، حيث تحركت القوات التركية التي احتلت المدينة سابقًا خارجها بسبب مقاومة السكان المحليين لاحتلالها هناك. لذا، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة، كما نقول، والوضع متقلب للغاية.



روزماري تشيرش: يحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل ستتحرك لحماية أمنها. هل هذا ما يحدث؟ أم أنه يتجاوز هذا الهدف؟ ماذا تعتقد أنه الهدف النهائي هنا؟



سيدريك لايتون: نعم، أعتقد أن الهدف النهائي قد يتغير، في الواقع، اعتمادًا على مدى ما يعتقد الإسرائيليون أنهم قادرون على الوصول إليه. لذا في هذه الحالة بالذات، أعتقد أنه من المعقول أن نفترض أن الإسرائيليين سيتصرفون وفقًا لمصالحهم الأمنية. هذا أمر شبه مؤكد. ولكن إذا تجاوزوا ذلك، إذا تجاوزوا تأمين المناطق التي قد تؤثر على منطقة الحدود الشمالية، فإن إسرائيل تخاطر بالتورط في الحرب الأهلية السورية، وسيكون من الصعب جدًا تخليص نفسها من هذا.



روزماري تشيرش: وذكرت، بالطبع، أن هناك عشرات الفصائل المتنافسة داخل سوريا، بما في ذلك بعض تلك التي تدعمها تركيا. إنهم يتنافسون الآن على السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، بالطبع. وهناك أيضًا مصالح روسيا وإيران، أيًا كان ما يقررون فعله في أعقاب سقوط الأسد. لذا، إلى أين يتجه كل هذا على الأرجح بينما تحاول الحكومة الانتقالية الجديدة إرساء الاستقرار في بلادها؟



سيدريك لايتون: سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى كيف ستفعل الحكومة الانتقالية الجديدة ذلك بالفعل. لكن الروس نقلوا بعض أصولهم البحرية خارج ميناء طرطوس، وهذا مثير للاهتمام في حد ذاته - وقد يعني أنهم قلقون بشأن قدرتهم على الاحتفاظ بهذه الأصول في سوريا. وبقدر ما يتعلق الأمر بالقاعدة الجوية، التي تقع بالقرب من اللاذقية، سوريا. يبدو أن هذه القاعدة لا تزال تعمل بكامل طاقتها. لكن من الواضح أن أنواع التحركات - من منظور الشحن ومنظور الخدمات اللوجستية - قد انخفضت بالفعل خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك. ونظرًا لكل ذلك، فمن الواضح حقًا أن إيران وروسيا فقدتا قدرًا كبيرًا من النفوذ في سوريا. لقد فقدوا حليفهم الأساسي في نظام الأسد، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة الجديدة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام تدعم فعليًا استمرار الوجود الروسي أو الإيراني. من الواضح جدًا أنهم لا يدعمون الوجود الإيراني.



روزماري تشيرش: العقيد سيدريك لايتون، شكرًا جزيلًا لانضمامك إلينا، أقدّر لك ذلك.



سيدريك لايتون: على الرحب والسعة روزماري، شكرًا لك.



