أفادت سلمى عبد العزيز مراسلة شبكة CNN أن المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان أخبر الصحافيين أنه كان محتجزًا في سجن تابع للنظام السوري المخلوع منذ عدة أشهر بعد عبوره من لبنان إلى سوريا في رحلة مشيًا على الأقدام.

هذا الرجل البالغ من العمر 29 عامًا من ولاية ميسوري والذي ظهر حافي القدمين يتجول في حيرة في ضاحية جنوب دمشق مباشرة.

لقد سافر إلى سوريا سيرًا على الأقدام، كما قال للصحفيين. وأنه كان في رحلة روحية اعتبر نفسه حاجًا فيها. ويقول إنه عندما عبر بالطبع من لبنان إلى سوريا، تم القبض عليه واحتجازه من قبل قوات الأمن ونقله إلى سجن للنظام. ويقول إنه عومل بشكل جيد نسبيًا، حيث أعطوه الطعام والماء. ولكنه سمع أصوات أشخاص يتعرضون للتعذيب في سجن النظام. وكان من المفهوم لأول مرة أنه مفقود في وقت سابق من هذا العام في المجر. لذلك لم يكن هناك استيعاب كبير لكيفية انتهاء الأمر به في سوريا.

رد المسؤولون الأمريكيون على هذا الأمر، وعلقوا عليه، وأريد أن أقرأ لكم ما قاله أحد المسؤولين الأميركيين لشبكة CNN، وهو أنهم على علم بتقارير عن العثور على أميركي خارج دمشق. إنهم يسعون إلى تقديم الدعم له، ولكن احتراماً لخصوصيته.